Украинская киберкоманда выиграла второй этап "ESL Pro League Season 11 Europe"

Украинская команда по "CS:GO" "Natus Vincerе" (NaVi) одержала победу над "Astralis" в первом матче второй стадии "ESL Pro League Season 11 Europe", сообщается на сайте "Natus Vincerе".

Поединок прошел на картах “Inferno”, “Dust_2” и “Train”. На первой из них “NaVi” уступила датчанам 5:16, а на двух других они праздновали выигрыш — 16:10 и 16:8. Итоговый результат матча 2:1 в пользу украинского коллектива.

В следующем матче “Рожденные побеждать” встретятся с “OG”, которые потерпели фиаско в первом туре (0:2).

Заметим, что во второй стадии “ESL Pro League” принимают участие 6 команд, которые преодолели барьер первого (на старте было 18 команд). Победитель группового этапа выйдет в финал плей-офф, а команды, занявшие вторые и 3-е места, сыграют в полуфинале.

Как сообщал УНН, в в одной из групп первого этапа “ESL Pro League Season 11 Europe” украинская команда стала его победителем.







