Коломойский про «антиколомойский» закон: торговля суверенитетом за 30 серебренников

30 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках, поданный Кабмином. Принятие этого документа — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Если законопроект депутаты поддержат и во втором чтении, дорога к возвращению Приватбанка или получению компенсации за него для олигарха Игоря Коломойского будет закрыта.

6 апреля группа депутатов внесла в парламент более 16 тысяч правок к «антиколомойскому» законопроекту. Это может надолго затормозить принятие документа.

Больше 6 тысяч правок внес внефракционный депутат Антон Поляков. Кроме него, многочисленные правки подали депутаты Слуги народа (СН), избранные по мажоритарным округам Киевской области: экс-сотрудники телеканала 1+1 Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, а также нардеп Олег Дунда. "Помогли" с правками и мажоритарщики СН из Днепропетровской области: Дмитрий Черный и Сергей Демченко (обоих связывают со Святославом Олейником, главой Днепропетровского облсовета и близким соратником Игоря Коломойского). Почти 2 тысячи правок внес и нардеп Виктор Бондарь, сопредседатель депутатской группы "За майбутнє".

НВ спросил у Игоря Коломойского, что он думает про «антиколомойский» законопроект и депутатах, которые тормозят рассмотрение этого документа.

— Что вы думаете про «антиколомойский законопроект»?

— Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих.

— Правки в законопроект подали народные депутаты, которые вам симпатизируют. Как так произошло?

— Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил.

— Вы знакомы с внефракционным нардепом Антоном Поляковым, подавшим 6 тысяч правок к законопроекту?

— Нет. Знаю из прессы, что это депутат, которого исключили из СН за то, что он говорил правду.

— Вы общаетесь с нардепом СН Александром Дубинским?

— Общаюсь. Что здесь такого?

— Вы за дефолт Украины?

— Я за реструктуризацию долгов.

— Вы обсуждали с президентом Зеленским «антиколомойский законопроект»?

— Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука...

Источник: nv.ua







