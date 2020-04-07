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Политика / Власть
Вчера, 21:30
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Глава Евросоюза об эпидемии: нужны масштабные инвестиции

Председатель Еврокомиссии, главного органа Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции: Необходимо инвестировать миллиарды в Европу сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Об этом она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.



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