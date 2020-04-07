Пожар в Чернобыльской зоне: поджигатель установлен и задержан

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов горения. Авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды, сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники сообщили, что ликвидация пожара происходит между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. о/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН — 32П и вертолет МИ — 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов.

В частности, вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) пожар тушат на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. о/с и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. пожар локализован.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,014 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль — 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.



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На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огонь уничтожил около 5 га леса на территории зоны отчуждения.

Злоумышленником оказался 27-летний житель села Раговка. Полицейским он объяснил, что для забавы поджег мусор и траву сразу в трех местах. Ветром огонь перебросило дальше и парень уже не смог потушить костер.

По факту уничтожения или повреждения объектов растительного мира в полиции открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 245 УК). Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения мужу. Продолжается следствие.

Добавим, что сегодня, 6 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения до сих пор продолжается ликвидация двух очагов пожаров на достаточно большой площади:

Спасатели отметили, что радиационный фон в столице и Киевской области сейчас в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В то же время, в зоне отчуждения дозы гамма излучения не изменились г.. Чернобыль - 0,2 мР / ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР / ч.













