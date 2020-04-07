Петиция не поможет: Зе считает Консультативный совет полезным, а Кулеба требует прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей представителей Украины под протоколом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года отметив, что президент не имеет таких полномочий по законодательству, сообщает официальный сайт Главы государства.

"Петиция Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса Президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года", - говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала более 28 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - ответил Зеленский.

По его словам, приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.

"Подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 года является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей и о создании Консультативного совета.



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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по поводу Декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля от имени ЕС относительно призыва Генерального секретаря ООН к немедленному глобальному прекращению огня, передает пресс-служба МИД.

"Требуем от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций", - говорится в заявлении.

Как сообщили в МИД: "Украина уже положительно откликнулась на соответствующие мирные инициативы Генерального секретаря ООН. Сегодня я хочу поздравить позицию Европейского Союза по этому поводу. Совместно с европейскими партнерами Украина выступает за мировую солидарность и международное сотрудничество, направленное на борьбу с пандемией коронавирусной болезни и помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности в зонах вооруженных конфликтов".

"Разделяем требования о немедленном прекращении огня, установление глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов. Уверены, что санкционные режимы не являются препятствием для оказания гуманитарной помощи и медицинских услуг гражданскому населению в зонах конфликтов. Украина, которая является объектом продолжающейся вооруженной агрессии РФ, полностью отдана взятым на себя обязательствам в соответствии с Минскими договоренностями о прекращении огня на Донбассе", - говорится в сообщении. В то же время, несмотря на многочисленные решения в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого перемирия со стороны временно оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, продолжаются ежедневные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении Кулебы.

"Кроме этого, подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минских договоренностей осуществляется полное блокирование доступа на временно оккупированный Донбасс представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. Это делает невозможным объективное изучение ситуации с распространением коронавирусной пандемии на неподконтрольной правительству Украины территории и блокирует предоставление гуманитарной помощи пострадавшему местному населению", - говорится в тексте заявления.

В заявлении отмечается: "Требуем от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций".

"Высоко ценим четкую позицию ЕС по сохранению исключительно важной роли санкционных режимов в борьбе с нарушениями международного права, прав человека, распространением оружия и его поставкой в зоны конфликтов, а также с теми, кто мешает процессам мирного урегулирования. Именно эти противоправные и агрессивные действия РФ в отношении Украины и вынудили ЕС наложить санкции на российскую сторону", - резюмировали в МИД.







