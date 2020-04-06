FIFA 2020: Израиль выиграл со счетом 9:1

В рамках альтернативного Евро-2020 в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament организованного блогом "433" для профессиональных футболистов, состоялся финальный поединок, передает УНН.

Нападающий немецкого “Хоффенхайма”, который представлял сборную Израиля Мунас Даббур в двух матчевом поединке обыграл обидчика Александра Зинченко по полуфиналу — Диего Жоту (Португалия). Суммарный счет 9:1 (4:1, 5:0) в пользу Даббура.

Стоит отметить, что в соревновании принимали участие 32 футболиста, которые представляли различные европейские сборные.

Напомним, что проведение Евро-2020 перенесли на лето 2021 года.







