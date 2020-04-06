Трудовой кодекс на карантине: удаленка, гибкий график, простой, помощь по безработице

30 марта 2020 года принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-2019» (№3275), которым описаны изменения в трудовых отношениях во время карантина.





1. Приостановлены сроки исковой давности

Во время карантина все сроки, определенные Гражданским кодексом Украины, Кодексом законов о труде (КЗоТ), Кодексом административного судопроизводства Украины, всеми процессуальными кодексами, продолжаются на срок действия такого карантина. В частности, останавливаются (продолжаются) сроки по искам, заявлениям об увеличении, уменьшении или изменении предмета, представления отзыва, ответа на отзыв, апелляционных и кассационных жалоб и т.п.



2. Новое определение трудового договора

Статья 21 КЗоТ изложена в новой редакции: трудовой договор – соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, согласно которому работник обязуется выполнять работу, а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Из текста убрали фразы «определенную этим соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку». То есть отныне работник не обязан соблюдать внутренний распорядок и должен выполнять работу, которая четко определена трудовым договором.

По моему мнению, это будет иметь значение для установления факта пребывания в трудовых отношениях органами Гоструда и в суде. Поскольку, по сути, убрали одну из причин, по которой различаются трудовые и гражданско-правовые отношения между работником и работодателем. Если работник подчиняется внутреннему распорядку, то это трудовые отношения. Теперь этот критерий отпал.

Работнику разрешили одновременно заключать трудовые договоры на одном или на нескольких предприятиях – если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.



3. Дистанционная (надомная) работа

Дистанционная (надомная) работа – это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя. При дистанционной (надомной) работе работники распоряжаются рабочим временем по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка.

Выполнение дистанционной (надомной) работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников. При этом если работник и работодатель письменно не договорились об ином, дистанционная (надомная) работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором.

Договор о дистанционной (надомной) работе обязательно заключается в письменной форме (ст. 24 КЗоТ). Удаленная работа возможна по согласованию с работодателем и при наличии технической возможности. Поэтому советую договориться об условиях труда.

Работник должен написать заявление о дистанционной (надомной) работе, в котором указать причины, срок, место, где он будет выполнять свои обязанности (домашний адрес), технические возможности. А работодатель издать приказ (распоряжение) о дистанционной (надомной) работе, в котором я бы советовала прописать всю нюансы: порядок дистанционной работы (например, задание дается на электронную почту работника (или через программу) с указанием срока его выполнения, порядка оплаты труда, времени выполнения работы и тому подобное.



4. Гибкий режим рабочего времени

Статья 60 КЗоТ изложена в новой редакции: по согласованию между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени на определенный срок или бессрочно как при приеме на работу, так и впоследствии.

На время угрозы распространения эпидемии, пандемии и (или) на время угрозы военного, техногенного, природного или иного характера условие о дистанционной (надомной) работе и гибком режиме рабочего времени может устанавливаться в приказе (распоряжении) собственника или уполномоченного им органа без обязательного заключения в письменной форме трудового договора о дистанционной (надомной) работе.

Гибкий режим рабочего времени – это форма организации труда, которой допускается установление режима работы, который отличается от режима, определенного правилами внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения установленной дневной, недельной или на определенный учетный период (две недели, месяц и т.д.) нормы продолжительности рабочего времени.

Гибкий режим рабочего времени может предусматривать:

* фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;

* при этом может быть предусмотрено деление рабочего дня на части;

* сменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

* время перерыва для отдыха и питания.

Учет рабочего времени обеспечивается работодателем.

В случае производственно-технической необходимости и/или для выполнения неотложных или непредвиденных задач работодатель может временно (на срок до одного месяца в течение календарного года) применять к работникам, которым установлен гибкий режим рабочего времени, общеустановленный на предприятии, в учреждении, организации график работы.

Применение гибкого режима рабочего времени не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.



5. Простой и способ оплаты труда

Время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

За время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для окружающих его людей, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок.

Время простоя по вине работника не оплачивается.

На период освоения нового производства (продукции) собственник или уполномоченный им орган может производить рабочим доплату до прежнего среднего заработка на срок не более шести месяцев.



6. Помощь по частичной безработице от государства

Внесены изменения в Закон Украины «О занятости населения» в части оказания помощи по частичной безработице во время карантина.

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения, кроме пенсионеров.

Помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена предусмотренная законодательством продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада). Помощь не может превышать размера минимальной заработной платы.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем с первого дня сокращение продолжительности их рабочего времени за счет средств Фонда в пределах срока приостановления (сокращения) производства, но не более срока проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины.

Работодателю следует обратиться за получением средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) производства.

Документы, которые подает работодатель в службу занятости:

* заявление в произвольной форме;

* копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

* сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта), у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

* справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, которая возникла в течение пяти лет, предшествующих году остановки (сокращения) производства.

Решение о предоставлении помощи по частичной безработице принимается территориальным органом в сфере занятости населения на региональном уровне в течение трех рабочих дней со дня подачи работодателем документов.



7. Видеоконференции в судах из офиса

Во время карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), участники дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств.

Источник: gmk.center







