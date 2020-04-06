ПриватБанк требует у Коломойского 5,5 млрд долларов и хочет посадить его на 12 лет

ПриватБанк подал иск против бывших владельцев на сумму 5,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передаёт УНН.

"Мы, ПриватБанк, подали иск на бывших владельцев... на 5,5 миллиардов долларов", - сказал Сульжик.

Он отметил, что иск подан на Кипре.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями в период с 2013 по 2016 год... Это был вывод денег из банка... я надеюсь, что мы сможем вернуть эти деньги в бюджет Украины", - объяснил он.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.



* * *

Преступление, связанное с выводом средств из "ПриватБанка" накануне национализации, относится к числу тяжких, бывшим совладельцам финучреждения, в том числе бизнесмену Игорю Коломойскому, может грозить реальный срок заключения. Об этом в эфире "24 канала" 3 апреля сказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет "Гордон".

"Трудно говорить заранее, какая ответственность грозит, поскольку для того, чтобы определить меру наказания, необходимо выяснить много разных обстоятельств. Но очевидно, что преступление является тяжким. Кажется, от семи до 12 лет лишения свободы предусматривает санкция ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. – "ГОРДОН"), по которой может фигурировать в том числе и бывший совладелец "ПриватБанка". Это зависит от многих факторов, но это достаточно реально, согласно Уголовному кодексу", – заявил Рябошапка.

По его словам Национальное антикоррупционное бюро, которому Офис генпрокурора передал материалы дела, близко к окончанию расследования.

"Оставалось только сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали этого сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по "ПриватБанку" не может быть. Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось к соответствующему институту СБУ. За несколько месяцев можно было бы все же завершить эту экспертизу и отдать материалы НАБУ", – отметил бывший руководитель украинской прокуратуры.

Он опасается, что из-за проволочек в Службе безопасности уголовное производство будет "потеряно" и никого привлечь к ответственности не удастся.







