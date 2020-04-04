Коронавирус. Жесткий карантин в Украине: разрешения и запреты с 6 апреля

Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля. На всей территории Украины карантин действует до 24 апреля. Что изменится для различных категорий населения и предприятий и как власти планируют следить за соблюдением карантина объясняет "Украинская правда".

(Далі на мові оригіналу)

З 6 квітня заборонено:

* перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора, які можна зробити самому;

* виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу;

виходити на вулицю більше ніж двом людям разом, крім службової необхідності або супроводу дитини;

* знаходитися в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих;

відвідувати навчальні заклади всім, окрім їхніх працівників;

* відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною та в разі службової необхідності;

* відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

* відвідувати заклади соціального захисту, будинки престарілих, інтернати, заклади паліативної допомоги, психіатричні лікарні;

* проводити всі культурні та спортивні заходи, крім тих, що забезпечують роботу місцевої або державної влади, за умови, що можновладці будуть у захисних масках та дотримуватимуться протиепідемічних норм;

* роботу закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури тощо;

* самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

* відвідувати пункти розміщення біженців, крім тих людей, хто надає їм правову допомогу.





Уряд готує роз'яснення щодо терміну "громадські місця"

У Законі України "Про зменшення впливу тютюну" громадським місцем називають частину будь-якої будівлі, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Конкретного переліку громадських місць не наводиться, але під опис підпадають: зупинки, магазини, кафе, ресторани, музеї, під'їзди, підземні переходи, сходи будинків, церкви, стадіони.

У рішенні КМДА щодо тютюнокуріння у Києві до наведених вище місць додаються дитячі та спортивні майданчики, парки, сквери, пляжі, 50-метрова зона навколо зупинок громадського транспорту, ринки.



Дозволено:

* торгівля продуктами харчування, пальним, деталями та авто, ліками, кормами для тварин, всім необхідним для сільського господарства, комп'ютерною технікою, але це за умови, що співробітники магазинів матимуть захист обличчя та очей, відвідувачі будуть в масках; у закладі дозволено перебування 1 людини на 10 кв метрів площі;

* анківська діяльність, медичні, ветеринарні послуги, робота АЗС, СТО, ремонт та виготовлення техніки, поштові перевезення за умови захисту обличчя та очей персоналу, наявність масок у відвідувачів;

* робота готелів та санаторіїв, де проживають лікарі, люди в обсервації.

доставка їжі за умови забезпечення персоналу та відвідувачів масками чи респіраторами та дотримання санітарних та протиепідемічних правил.





Заборони на транспорті

Продовжена заборона на пасажирські перевезення на міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

У тому числі заборона стосується і метро в Києві, Харкові та Дніпрі.

Перевезень на легкових автомобілях заборона не стосується.

У громадському та службовому транспорті підприємств дозволяється перевозити лише вичерпний перелік громадян.

Серед яких працівники таких сфер:

* охорона здоров'я;

* продовольче забезпечення;

* урядування та надання держпослуг;

* енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації;

* фінансові та банківські послуги;

* транспортне забезпечення;

* оборона, правопорядок та цивільний захист;

* працівники об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

При цьому проїзд на службовому транспорті дозволено лише в межах кількості місць для сидіння та наявності у водіїв і пасажирів засобів індивідуального захисту і тільки по маршрутам, погодженим з Нацполіцією.

У громадському транспорті кількість пасажирів теж обмежується місцями для сидіння. Але для міського транспорту чітко вказана обов'язкова умова – водії та пасажири мають бути в масках або респіраторах.

Як виняток можуть бути дозволені окремі пасажирські рейси на залізниці та авіа, у випадку погодження з відповідними міністерствами.



Хто потребує самоізоляції

Для самоізоляції людини є три причини:

* підтверджене інфікування коронавірусом, людина хворіє вдома або ж має підозру на COVID-19;

* був контакт з хворим на COVID-19. Виняток – якщо людина в цей момент виконувала службові обов'язки і мала засоби індивідуального захисту;

* всім особам старше 60 років.

Виняток – люди, що працюють на об'єктах критичної інфраструктури або стримують поширення інфекції.

Термін самоізоляції для хворого на коронавірус або людини з підозрою на інфекцію визначає її лікуючий лікар. Працівники санепідемзакладів готують список людей, з якими вона контактувала, і вносять інформацію до певної системи.

Після призначення самоізоляції людина має повідомити місце, у якому вона її проведе, номер телефону, короткі дані щодо стану здоров'я, зокрема наявність хронічних захворювань.

На тих, хто збрехав про місце ізоляції, номер телефону або порушує режим, чекатиме штраф 17-34 тисячі гривень для громадян або 34-70 тисяч для посадовців. Якщо порушення режиму потягнуло за собою тяжкі наслідки, зокрема смерть інших людей, – кримінальна відповідальність, тобто від 17 тисяч штрафу до 5-8 років позбавлення волі.

Особисті дані людини, зокрема повне ім'я, дата народження, наявність або відсутність особи, що може піклуватися про неї на час ізоляції, вносять до інформаційних систем, зокрема Єдиного державного порталу е-послуг.

Люди, що потребують самоізоляції, можуть внести ці дані самостійно.

Самоізольовані обов'язково мають перебувати у вказаному ними місці, утримуватися від контактів з іншими людьми (окрім тих, з ким вони проживають).



Одинокі люди на самоізоляції

Якщо у людини на самоізоляції, але не хворої на COVID-19, немає кому про неї потурбуватись, то їй можна:

* самостійно в масці та рукавичках ходити в магазини, аптеки тощо, які знаходяться в радіусі 2 кілометрів від місця її самоізоляції;

* двічі на день вигулювати домашніх тварин;

* неповнолітні до 14 років можуть переміщатись лише у супроводі дорослих.

Контролювати дотримання самоізоляції зможуть Нацполіція, Нацгвардія, уповноважені працівниками МОЗУ чи місцевої влади, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.



Хто підлягає обов'язковій госпіталізації

Обов'язковій госпіталізації до ізоляторів на 14 днів підлягають ті, хто:

* добровільно на це погодились, бо не можуть дотримуватись самоізоляції; або той, хто щонайменше двічі порушив умови самоізоляції (цей пункт не стосується тих, хто залучений до боротьби з епідемією або забезпечує діяльність об'єктів критичної інфраструктури);

* контактували з хворими або мають ознаки зараження та відмовляються від медичного обстеження – їх мають відправляти на обсервацію за направленням лікаря;

* перетинали державний кордон.

Якщо немає підстав вважати, що людина контактувала з хворим, то ця норма не стосується: працівників іноземних диппредставництв і консульств, міжнародних місій та організацій, акредитованих в Україні, їхніх родичів; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад.

Цей пункт не стосується тих, хто не контактував із хворим і є співробітником Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які займаються моніторингом ситуації та доставкою гуманітарної допомоги населенню окупованих регіонів.

Дитину віком до 12 років будуть госпіталізовувати разом з однією особою, яка за неї відповідає: хтось з батьків, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків тощо.

Забезпечують обов'язкову госпіталізацію 3 міністерства: інфраструктури, розвитку громад та територій та охорони здоров'я.

Якщо в людини будуть ознаки COVID-19, вона має пройти медогляд, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію.

Перелік тих, хто є виключеннями з правил (дипломати, члени міжнародних місій тощо), окремо складе Міністерство закордонних справ.



Які органи влади і як мають це реалізовувати

МВС і Нацполіція буде:

* супроводжувати транспорт під час доставлення організованих груп у понад 40 осіб до місць обсервації;

* охороняти громадську безпеку і порядок біля місць ізоляції та лікарень, куди госпіталізують хворих на COVID-19;

* забезпечувати контроль за дотриманням режиму обсервації, в тому числі самоізоляції; яким чином це має відбуватись – не прописано, зазначено лише, що "в межах компетенції" правоохоронців.

Буде посилено патрулювання громадських місць.

Міністерство цифрової трансформації вже до 5 квітня має розробити спеціальний електронний сервіс для моніторингу того, як ізольовані та самоізольовані дотримуються режиму. Це має відбуватись "за наявності згоди" тих, хто пішов на обсервацію.

Мінцифри також визначатиме, яким чином для проведення такого контролю будуть взаємодіяти інформаційні системи різних органів влади: МВС, Нацполіції, МОЗу.

Міністерство охорони здоров'я має тимчасово припинити проведення планових госпіталізацій та операцій, крім термінових та невідкладних.

Різним органам влади, як центральним, так і місцевим, а також підприємствам та організаціям рекомендують на час карантину забезпечити:

* позмінну, а за можливості – віддалену онлайн-роботу працівників;

* відстань між людьми біля кас не менше 1,5 метра (за винятком покупця і продавця) або наявність між ними захисних екранів;

* 1,5 метра відстані між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до приміщень;

* цілодобовий або подовжений графік роботи компаній та ФОПів, чия діяльність не заборонена на час карантину.



Місцева влада

Державні адміністрації зобов'язані:

* облаштувати спеціалізовані місця обсервації, забезпечити обстеження, харчування та транспортування до місць обсервації людей, у тому числі тих, хто виїжджає з-за кордону чи з окупованих територій і Криму;

* становити особливий режим в'їзду/виїзду у Києві та між областями, організувати там безконтактне вимірювання температури подорожуючих і в разі потреби обмежити переміщення між областями;

* встановити КПП на в'їзді/виїзді між областями, залучати на них військових і нацгвардійців, для потреб цих пунктів можуть залучатись матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

* у разі потреби перевести на заочне навчання лікарів-інтернів і залучити їх до надання медичної допомоги;

* організувати дезінфекцію усіх будівель та приміщень;

* потурбуватися про одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб на самоізоляції.



Заборони постачальникам ресурсів

Енергокомпаніям заборонено: відключати та обмежувати подачу електричної енергії підприємств водопостачання та водовідведення всіх форм власності, а також вугледобувних підприємств.

Газопостачальникам заборонено: припиняти поставки природного газу виробникам теплової та електричної енергії всіх форм власності.

На період карантину НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний: укладати на законній підставі договір на поставки газу з виробником теплової та електричної енергії всіх форм власності, який звернувся з пропозицією укласти договір постачання газу; а також включити їх до реєстру споживачів Компанії;

постачати газ енергокомпаніям-виробникам, незалежно від розрахунків, якщо з ними укладено договір.



ФОПи

Нові ФОПи, які реєструються після оголошення карантину, отримали відстрочку для реєстрації у податковій книг обліку доходів і витрат.

Заповнені книги з фіксацією оборотів за час карантину слід буде зареєструвати впродовж трьох місяців з дня його скасування.



Які послуги продовжать надавати ЦНАПи

Центри адмінпослуг в умовах карантину продовжать оформляти і видавати внутрішні та закордонні паспорти.







