Точка в резонансном деле: Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которых осудили к 10 годам тюрьмы за гибель шести людей в смертельном ДТП в Харькове, будут отбывать полный срок наказания. Такое решение было вынесено Верховным судом Украины по итогам заседания 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы осужденных и отказал в их удовлетворении, сообщает "Обозреватель".

"Верховный суд постановил: приговор Киевского районного суда города Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года по Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Алексеевича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников-адвокатов Плетневой Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича – без удовлетворения. Постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказал председательствующий.

Сейчас известно, что полный текст постановления суд огласит 8 апреля 2020 в 16:00. Заседание 3 апреля происходило в режиме видеоконференции.

Напомним, Зайцева участвовать в суде не захотела. Ее адвокат в Верховный суд также не явилась. Что касается Дронова, то он включился по видеоконференции из колонии, а его адвокат прибыл в суд.

Новые адвокаты Зайцевой заявляли, что их подзащитная якобы ни в чем не виновата в отличие от Дронова. Также адвокаты Зайцевой утверждали, что суд не учел ее возраст и тяжелые заболевания.

Защита Дронова, в свою очередь, настаивала на том, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, фактически начав новое рассмотрение.



Напомним

В центре Харькова 18 октября 2017 года около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.

За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева, студентка третьего курса Харьковского национального университета.

Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.







