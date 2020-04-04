Смогут ли школьники учиться дистанционно: эксперт сомневается

В период карантина в Украине онлайн-обучение школьников оправдано, но дистанционное обучение не стоит вводить как постоянный формат обучения маленьких детей и подростков. Об этом в комментарии "ГолосUA" сообщила педагог, эксперт в сфере образования Инна Билык.

«Учитывая сегодняшние вызовы, дистанционное обучение и его адаптация для средней школы это хороший выход из ситуации в нынешних условиях, иначе пришлось бы делать долгосрочные каникулы, а это нецелесообразно. Сейчас в Украине идет учебный процесс, прервать его мы не можем, если прервем – обучение будет неэффективно. Конечно, для средней школы это новшество. В нынешних условиях карантина оно оправдано, но пока мы не можем говорить о том, чтобы перевести всех школьников на дистанционное обучение», - сказала педагог.

Билык добавила, что дистанционное обучение требует большой дисциплины со стороны детей и их родителей, поэтому пока что этот вид обучения подходит только подросткам или взрослым людям, которые стали студентами.

«Дистанционное обучение имеет особенности, и с ним больше знакомы студенты высших учебных заведений. И в зимний период в Украине дистанционное обучение практиковалось в форме выполнения заданий и обучения исключительно дома. Есть целая система дистанционного обучения в высшей школе как таковой. Она на протяжении многих лет показала свою эффективность, и, я считаю, взрослые люди могут получать высшее образование таким образом», - отметила педагог.

Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины, не будет эффективным для получения знаний, считает и глава Свободного профсоюза образования и науки Украины Владимир Фундовный.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.







