Правозащитники: вас не могут уволить во время карантина

Во время карантина многие работодатели отправляют своих сотрудников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска и даже увольняют. Защищен ли в этих случаях работник законом и что делать, если начальник нарушает ваши права?





Полиция будет реагировать оперативно

Прежде всего, как отмечает юрист Роман Чумак, увольнять сотрудника в связи с карантином работодатель не имеет права – согласно трудовому законодательству это не является основанием для увольнения. За незаконное увольнение сотрудника работодателю кроме штрафа может угрожать ответственность в виде лишения права занимать определенные должности или исправительных работ сроком до двух лет.

В Министерстве внутренних дел рекомендуют в случае незаконного увольнения сразу же звонить по номеру 102 и писать заявление в полицию для привлечения руководителей к ответственности по ст. 172 Уголовного кодекса «Грубое нарушение законодательства о труде».

– Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34–51 тыс. грн) или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или наказать исправительными работами на срок до двух лет, – поясняет заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Кроме этого может быть применена ст. 173 УК «Грубое нарушение соглашения о труде». По словам замглавы Нацполиции, в случае, если между работником и работодателем заключен договор, руководитель не может уволить сотрудника под предлогом карантина.

Максим Цуцкиридзе заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства.



Работодатели идут на хитрости

Роман Чумак замечает, что ни один адекватный руководитель не уволит своего сотрудника по причине карантина.

– Скорее всего, он найдет для увольнения какие-то другие официальные основания, указанные в Кодексе законов о труде. А это может быть неоднократное опоздание на работу (что вполне реально при нынешнем транспортном коллапсе), прогулы, неисполнение служебных обязанностей. Хотя последнее применяется работодателями достаточно редко, потому что очень сложно доказать «ненадлежащее выполнение», – говорит Роман Чумак. – В ходу могут быть также реорганизация предприятия или сокращение штата, о котором, кстати, обязаны предупреждать за два месяца.



На учет в центре занятости поставят сразу

Стоит отметить, что на время карантина ставить на учет в центрах занятости будут сразу же и сразу начнут платить пособие по безработице, тогда как ранее были возможны задержки на один-два месяца в связи с проверкой документов и оформлением статуса безработного. Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты за последние полгода. Если стаж – до двух лет, будут выплачивать 50% зарплаты, от двух до шести лет – 55%, от шести до десяти лет– 60%, более десяти лет – 70%.

А вот если придется сидеть на карантине в специализированном лечебном учреждении или дома на самоизоляции, положен больничный с выплатой 50% средней заработной платы вне зависимости от страхового стажа. Эта норма предусмотрена новыми законами по борьбе с коронавирусом, которые уже подписаны президентом. В частности, речь идет о Законе № 530 от 17.03.2020 г. «О внесении в некоторые законодательные акты Украины изменений, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».



Как не уволиться по собственному желанию

Руководитель может вынудить своего сотрудника написать заявление по собственному желанию. Кстати, харьковчане жалуются, что подобные предложения, «от которых они не могут отказаться», уже поступают.

– Мне предложили написать заявление по собственному желанию, потому что кафе не работает в полную силу – продает только блюда навынос. Мол, когда карантин закончится и функционирование кафе наладится, возьмем обратно, – делится печальной новостью кондитер Марина.

Роман Чумак предупреждает: если согласитесь и напишете такое заявление, обжаловать его будет практически нереально.

– Однако если вы по истечении срока предупреждения об увольнении не оставляете своей работы и не просите расторжения трудового договора, собственник не вправе уволить вас по представленному ранее заявлению, кроме случаев, когда на ваше место приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора, – поясняет юрист.



Работодатель не может указать вам на дверь

Если вы все-таки под нажимом руководства подали заявление об увольнении по собственному желанию, то вправе его отозвать. Согласно ст. 38 КЗоТа Украины, сотрудник имеет право передумать и остаться на прежнем месте работы, если письменно уведомит об этом работодателя не менее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. Форма заявления законом не регламентируется, следовательно, оно может быть составлено в любой юридически приемлемой форме.

Написание заявления об отмене увольнения не является строго обязательным. Однако стоит иметь в виду, что, если вы передумали увольняться, но решили обойтись при этом без соответствующего заявления, вам таки придется уйти, если на вашу должность возьмут человека, которого нельзя уволить согласно трудовому законодательству Украины. Например, беременную женщину.

– В этой же статье говорится о том, что работодатель не может по своему желанию указать вам на дверь, если вы все еще находитесь на работе и не отказываетесь выполнять свои профессиональные обязанности, – уточняет Роман Чумак. – Согласно букве закона вы воспользовались правом уволиться, но у вас есть также право не увольняться.

А вот если вас увольняют по согласию сторон, последнее слово остается за начальником. У работника в этом случае нет правовых рычагов, которые помогут ему остаться в компании.



Отпуск за свой счет может затянуться на месяц

Еще одна мера, которая активно применяется в период карантина – отправка сотрудников в неоплачиваемый отпуск, причем в добровольно-принудительном порядке. Многие сотрудники с удовольствием пользуются этой возможностью. Особенно родители, которым не с кем оставить детей на время карантина. Однако некоторые категорически против такого «отдыха», поскольку в наших реалиях «сидеть дома им не на что».

По словам Романа Чумака, во-первых, отпуск за свой счет вы можете брать только по собственному желанию.

– Формально работник должен сам написать заявление об отпуске без содержания, то есть согласиться на него добровольно. Однако работодатели сейчас массово отправляют людей на карантин без сохранения зарплаты, особо никого не спрашивая. Просто ставят персонал перед фактом, – отмечает Роман Чумак. – Между тем навязывать работнику уход в отпуск за свой счет никто не вправе. Это явное нарушение трудового законодательства. Так что теоретически работник может не согласиться на неоплачиваемый отпуск и не писать заявление.

Роман Чумак отмечает, что по КЗоТу максимальная продолжительность отпуска за свой счет составляет 15 календарных дней в течение года. Таким образом, если карантин продолжится, скажем, еще месяц, продлевать сотруднику отпуск за свой счет работодатель не имеет права. Однако упомянутый ранее закон № 530, снимает эти ограничения.

– На время карантина отпуск за свой счет может составлять и три недели, и месяц, и даже больше, – констатирует Роман Чумак. – То есть вы можете находиться в отпуске за свой счет две недели, а через некоторое время уйти еще в один отпуск за свой счет. В заявлении на отпуск без сохранения содержания нужно указать срок, на который вы уходите – допустим, до 3 апреля. Чтобы продлить неоплачиваемый отпуск, придется написать еще одно заявление.



Другого отпуска не будет

Также на период карантина вы можете пойти в оплачиваемый отпуск.

– Однако имейте в виду, что это тот самый ежегодный отпуск, который вы планировали, допустим, на лето, и другого вам уже не предоставят, – предупреждает Роман Чумак.

При этом юрист признает, что в нынешней ситуации наемному работнику достаточно сложно отстоять свои права в условиях неработающих предприятий, фирм и организаций.

– Можно, конечно, за защитой своих прав обратиться в суд – в период карантина суды работают. Можно написать заявление в полицию – там обещают оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства. Еще один вариант – пожаловаться в Гоструда. Однако на период карантина все проверки этой госслужбой приостановлены, как, впрочем, и личный прием граждан, – предупреждает юрист.

Автор: Ирина Стрельник

Джерело: vecherniy.kharkov







