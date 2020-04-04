Коронавирус. В Украине инфицировано более 1 тысячи человек

В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

“В целом 22 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, — добавляется в сообщении. В столице за минувшие сутки инфицировались COVID-19 28 человек, двое погибли.



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В Ивано-Франковске в городском роддоме у трех человек лабораторно подтверждено заболевание COVID-19. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"В городском родильном центре после того трагического случая, когда женщина умерла с подозрением на коронавирус, мы проводим массовое тестирование, как медиков, как и пациентов. Сделано 110 тестов, из них 5 положительных, трое ПЦР системой были подтверждены. Эти люди на изоляции, они в нормальном состоянии. Продолжаем дальше тестирования", - отметил Марцинкив.

Напомним, в Ивано-Франковске в роддоме подтвердили коронавирус у еще одной женщины, ее состояние удовлетворительное.



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В Украине достаточно ПЦР-тестов. Об этом сказал секретарь Координационного совета по противодействию коронавируса COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас ПЦР-тестов достаточно", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что в ПЦР-тесты будут производить в Украине, кроме того они заказывают в Китае и Южной Корее. Тимошенко сказал также, что сейчас заново налаживается система диагностирования и закупается оборудование.



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По данным Университета Джонса Хопкинса число подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило 1 млн человек; умерло 55 132 человека. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 13 915. Выздоровело более 211,4 тыс. человек.







