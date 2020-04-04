Всемирный банк выделит Украине дополнительные средства на поддержку здравоохранения

Украина получит дополнительные 35 миллионов долларов на поддержку медицинской отрасли. Её выделит Всемирный банк в рамках совместного проекта с Минздравом под названием "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщает Кабинет министров.

Общий бюджет проекта составит 135 млн. долларов.

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - цитирует пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк на 2 млрд. долларов увеличил фонд оперативного финансирования на борьбу с коронавирусом – до 14 млрд.

Источник: Корреспондент



