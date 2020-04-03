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Политика / Скандал
Вчера, 22:42
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Закон о земле пытаются заблокировать через суд

Принятый депутатами закон о продаже земли продолжает вызывать активное противостояние. Депутаты подают законопроекты об отмене принятого закона и даже подают в суд.

В окружной админсуд Киева поступило заявление об обеспечении иска, в котором суд просят запретить главе парламента подписывать закон о рынке земли.

Об этом сообщает Европейская правда.

Сейчас окружной админсуд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Такие действия блокируют вступление в силу закона, ведь без подписи спикера, закон не попадет на стол президента.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли.

Таким образом парламентарии заблокировали дальнейшее подписание принятого законопроекта.

Глава парламента сможет подписать законопроект лишь тогда, когда депутаты рассмотрят все проекты постановлений относительно его отмены и отклонят их.

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