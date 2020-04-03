Введены новые запреты для населения в связи с коронавирусом

Правительство утвердило усиления карантинных мероприятий для сдерживания распространения коронавирусной болезни в Украине. В пятницу Кабинет министров Украины опубликовал обновленный список ограничений на время карантина.

Теперь украинцам запретили:

Находиться в общественных местах без респиратора или маски (можно - самодельной). Запрет начинает действовать с 6 апреля.

Ходить по улицам больше, чем вдвоем. Исключение - сопровождение детей до 14 лет родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями или совершеннолетними родственниками. Еще исключение - служебная необходимость. Начинает действовать с 6 апреля.

Детям до 14 лет - находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или взрослых родственников.

Посещать учебные заведения учащимся.

Посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые зоны и пляжи.

Исключение - выгул собаки в одиночестве и "служебная необходимость".

Посещать спортивные и детские площадки.

Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус.

Самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Запрещены все массовые мероприятия: концерты, спортивные фестивали, рекламные акции, религиозные мероприятия, социальные сборы и т др. Разрешены только мероприятия, необходимые для работы органов власти, и только при условии, что участники будут в масках или респираторах и придерживаться противоэпидемических мероприятий.

Запрещены все учреждения, которые предусматривают посетителей: рестораны, кафе, ТРЦ и другие развлекательные объекты и учреждения культуры, фитнес-центры и другие заведения из сферы торговли и бытового обслуживания. Этот запрет не распространяется на: продуктовые магазины, автозаправки и магазины автозапчастей, аптеки, магазины с для животных, сельскохозяйственные магазины, магазины мобильной связи и электронной техники, все финансовые учреждения (в частности, банки), заведения общественного питания, работающих с доставкой (но курьеры должны быть в средствах защиты), заведения размещения, где проживают медики и люди на обсервации. Также продолжат работать инкассаторы, техподдержка, ремонт электроники, почта и ряд других инфраструктурно важных объектов.

Запрещенные "маршрутки" и автобусы (регулярные и нерегулярные) в городах, а также пригородные маршруты, маршруты между городами и областями. При этом, запрещено ездить собственными легковыми авто, также служебными машинами, а также перевозить медиков, работников продуктовых магазинов, правоохранителей и военных и тому подобное. При этом все пассажиры должны иметь маски или респираторы, а их количество в транспорте не может быть больше количества мест для сидения.

Запрет метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Запрет всех пассажирских поездов: пригородных, региональных и дальних. Разрешаются только отдельные поезда в специальных случаях.

Запрещено посещать учреждения паллиативной помощи и соцзащиты, то есть дома престарелых и интернаты.

Запрещено посещать пункты, где держат мигрантов.

Также правительство ввело ряд ограничений на отключение газ и электроснабжение для ключевых инфраструктурных объектов в сфере теплогенерации и электроэнергии.

Министерство здравоохранения прекратит плановую госпитализацию и плановые операции - все, кроме экстренных.

Все новые нормы (например, о паспорте) начнут действовать со дня официального опубликования - в правительстве объяснили, что это должно произойти завтра, 4 апреля.

В то же время отдельные запреты (ходить по улице без масок или более, чем двум) вступят в силу с 6 апреля.

Все запреты, согласно документу, будут действовать до 24 апреля.

В то же время в правительстве уже заявляют, что могут продлить карантин, если этого потребует ситуация с распространением корнавирусу.

Однако сам Денис Шмыгаль в пятницу допустил возможность постепенного ослабления карантина, если динамика заболеваемости начнет снижаться.

Например, в конце апреля могут частично восстановить движение общественного транспорта и позволить ходить на работу людям трудоспособного возраста.

Остальные ограничения должны оставить.

Источник: BBC