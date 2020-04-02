Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион - только цифры

Ресурс, отслеживающий в реальном времени количество заразившихся, умерших и выздоровевших от коронавируса людей в мире, опубликовал поражающую воображение цифру: на счетчике сайта Worldometer появилась цифра, превысившая миллион: на 22 часа 2 апреля число зараженных коронавирусом составило 1 002 272 человека.

Умерших в результате заболевания - 51 442 человека.

В то же время уже выздоровели 210 500 человек.

Цифра могла поменяться ещё и потому, что медики мира потребовали вносить в общие списки и тех, кто является бессимптомным переносчиком вируса, - большое количество таких людей обнаружилось во многих странах.

Ранее разведка США уличила Китай в предоставлении недостоверных данных относительно количества заражённых и умалчивании о масштабах заражения. А бессимптомных вирусоносителей (1500 человек) Китай впервые внёс в свои списки только во вторник, 31 марта. Также сомнительными названы цифры Ирана, России, КНДР и некоторых арабских стран.

На данный момент 95% всех больных находятся в состоянии средней тяжести.

А вот 5% (это почти 38 тысяч людей во всём мире) находятся в критическом состоянии.

Возраст людей, которые умерли, распределяется следующим образом:

80+ лет 14,8%

70-79 лет 8,0%

60-69 лет 3,6%

50-59 лет 1,3%

40-49 лет 0,4%

30-39 лет 0,2%

20-29 лет 0,2%

10-19 лет 0,2%

младше - без жертв

Самой младшей жертвой коронавируса в мире стала 12-летняя девочка из Бельгии.

Тяжелее болезнь переносят мужчины - процент смертности среди них выше.Указано, что большинство людей, умерших от коронавируса, имели сопутствующие заболевания, иногда очень тяжёлые. Они способствовали более сложному течению коронавирусной болезни, и борьба с несколькими заболеваниями завершалась смертью больного. Однако статистики, от чего именно умер больной, - от основного заболевания, которым страдал ранее или от коронавируса, пока не существует.

В Украине пик заболевания ожидается в период с 15 по 25 апреля. Количество случаев на єтот час - 897.

Источник: InfoKava