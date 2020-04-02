Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион - только цифры

Ресурс, отслеживающий в реальном времени количество заразившихся, умерших и выздоровевших от коронавируса людей в мире, опубликовал поражающую воображение цифру: на счетчике сайта Worldometer появилась цифра, превысившая миллион: на 22 часа 2 апреля число зараженных коронавирусом составило 1 002 272 человека.
Умерших в результате заболевания - 51 442 человека.
В то же время уже выздоровели 210 500 человек.
Цифра могла поменяться ещё и потому, что медики мира потребовали вносить в общие списки и тех, кто является бессимптомным переносчиком вируса, - большое количество таких людей обнаружилось во многих странах.
Ранее разведка США уличила Китай в предоставлении недостоверных данных относительно количества заражённых и умалчивании о масштабах заражения. А бессимптомных вирусоносителей (1500 человек) Китай впервые внёс в свои списки только во вторник, 31 марта. Также сомнительными названы цифры Ирана, России, КНДР и некоторых арабских стран.
На данный момент 95% всех больных находятся в состоянии средней тяжести.
А вот 5% (это почти 38 тысяч людей во всём мире) находятся в критическом состоянии.
Возраст людей, которые умерли, распределяется следующим образом:
80+ лет 14,8%
70-79 лет 8,0%
60-69 лет 3,6%
50-59 лет 1,3%
40-49 лет 0,4%
30-39 лет 0,2%
20-29 лет 0,2%
10-19 лет 0,2%
младше - без жертв
Самой младшей жертвой коронавируса в мире стала 12-летняя девочка из Бельгии.
Тяжелее болезнь переносят мужчины - процент смертности среди них выше.Указано, что большинство людей, умерших от коронавируса, имели сопутствующие заболевания, иногда очень тяжёлые. Они способствовали более сложному течению коронавирусной болезни, и борьба с несколькими заболеваниями завершалась смертью больного. Однако статистики, от чего именно умер больной, - от основного заболевания, которым страдал ранее или от коронавируса, пока не существует.
В Украине пик заболевания ожидается в период с 15 по 25 апреля. Количество случаев на єтот час - 897.
Источник: InfoKava