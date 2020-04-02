В Минздраве сообщают о состоянии с коронавирусной инфекцией в областях Украины

Запугивать граждан не в наших традициях. Однако давать информацию необходимо - для того, чтобы люди понимали масштаб вселенской трагедии и стремились к тому, чтобы не разносить или не получать инфекцию.

По данным Центра общественного здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️Винницкая область - 51 случай;

▪️Волынская область - 10 случаев;

▪️Днепропетровская область - 10 случаев;

▪️Донецкая область - 7 случаев;

▪️Житомирская область - 6 случаев;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 19 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 74 случая;

▪️Кировоградская область - 7 случаев;

▪️г. Киев - 160 случаев;

▪️Киевская область - 64 случая;

▪️Львовская область - 11 случаев;

▪️Луганская область - 3 случая;

▪️Одесская область - 14 случаев;

▪️Полтавская область - 5 случаев;

▪️Ривненская область - 19 случаев;

▪️Сумская область - 26 случаев;

▪️Тернопольская область - 106 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 4 случая;

▪️Хмельницкая область - 6 случаев;

▪️Черновицкая область - 143 случая;

▪️Черкассская область - 54 случая;

▪️Черниговсска область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

С 29 марта Украина работает по обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, МОЗ Украины обновил алгоритмы амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

Согласно этим алгоритмам, пациентов с легкой формой заболевания, не имеющих риска осложнений, а также пациентов, которые выздоравливают и уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей, рекомендуется лечить амбулаторно, то есть в домашних условиях.

При этом врачи обеспечивают постоянный контроль текущего состояния пациента и его контактных лиц по телефону и/или могут осуществлять выездные консультации с соблюдением правил инфекционного контроля. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь по месту жительства, и контактные лица пациента обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Амбулаторное (домашнее) лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение.

К таким симптомам относятся: удушье (внезапный приступ сильной одышки) затрудненное дыхание; увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы; кровохарканье; желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея) изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Отмечаем, что затруднение дыхания при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому медработникам рекомендуется особенно активно наблюдать за больными именно в этот период.

Соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины "Организацию оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)". Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.