Разведка США считает, что Китай скрыл данные о масштабах коронавируса в стране

В Соединенных Штатах Америки пришли к выводу, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране. Такой вывод сделала разведка США в секретном отчете Белому дому, сообщили три официальных лица, имена которых не называются.

Чиновники попросили не называть их, потому что отчет является секретным и отказались детализировать его содержание. Но, по их словам, главное в том, что публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполна. Двое из официальных лиц заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными, сообщает Bloomberg.

Доклад был получен в Белом доме на прошлой неделе, сказал один из чиновников.

Вспышка началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, но, согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, страна публично сообщила только о 82 тысячах случаев и 3300 случаях смерти. Это несопоставимо с более чем 189 тысячами случаев и более чем 4 000 смертей в США, где отмечена самая крупная в мире вспышка, о которой регулярно публично сообщается.

При этом в большинстве стран со значительно меньшим количеством населения случаев заражения и смертей от коронавируса в разы больше, нежели в Китае, откуда началась вспышка COVID.

Китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчета случаев заболевания, в течение нескольких недель исключая людей без симптомов, значительно позже добавив бессимптомные случаи. Кроме этого, в значительной степени была блокирована информация, поступавшая за пределы страны.

Однако стопки тысяч урн возле похоронных бюро в провинции Хубэй вызвали общественное сомнение в сообщениях Пекина.

Во вторник Дебора Биркс, иммунолог Госдепартамента, консультирующая Белый дом по поводу его реакции на вспышку, заявила, что публичная отчетность Китая повлияла на предположения о природе вируса в других странах мира. Между тем, правдивые цифры могли бы помочь другим странам в сдерживании вируса.

Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью. Западные официальные лица указали на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, назвав их как страны с вероятно заниженными данными. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут преуменьшать свои цифры.

Госсекретарь США Майкл Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении своих вспышек. Он неоднократно обвинял Китай в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией, особенно в течение нескольких недель после появления вируса, и в блокировании предложений помощи от американских экспертов.

«Этот набор данных имеет значение», - сказал он 31 марта на пресс-конференции в Вашингтоне. Развитие медицинской терапии и мер общественного здравоохранения для борьбы с вирусом, "чтобы мы могли спасти жизни, зависит от способности иметь уверенность и информацию о том, что на самом деле произошло», - сказал он.

«Я призываю каждую страну сделать все возможное, чтобы собрать данные. Постарайтесь поделиться этой информацией, - сказал он. - Мы делаем это».



