Илон Маск намерен предоставить странам аппараты искусственной вентиляции легких

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск - предприниматель, экспериментатор и меценат намерен бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом бизнесмен сделал сообщение в Твиттере 1 апреля.

"У нас есть дополнительные, одобренные FDA, аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла. Устройство и стоимость доставки бесплатны. Единственное требование заключается в том, что аппараты для вентиляции легких должны использоваться для пациентов немедленно, а не храниться на складе. Пожалуйста, сообщите мне или @Tesla" - написал Маск.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

Сразу же, среди огромного количества отчаянных призывов из самых разных стран мира - Аргентины, Эквадора, Испании, Киргизии и даже отдельных штатов самих США, появилась и публикация экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

"Меня зовут Ульяна Супрун, и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах для ветниляции. У нас их только 3500 в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!", - написала Супрун. Среди призывов были и обращения других украинцев.

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us!