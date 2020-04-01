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Бизнес / Здоровье
Вчера, 22:58
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Илон Маск намерен предоставить странам аппараты искусственной вентиляции легких

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск - предприниматель, экспериментатор и меценат намерен бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом бизнесмен сделал сообщение в Твиттере 1 апреля.

"У нас есть дополнительные, одобренные FDA, аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла. Устройство и стоимость доставки бесплатны. Единственное требование заключается в том, что аппараты для вентиляции легких должны использоваться для пациентов немедленно, а не храниться на складе. Пожалуйста, сообщите мне или @Tesla" - написал Маск.

Сразу же, среди огромного количества отчаянных призывов из самых разных стран мира - Аргентины, Эквадора, Испании, Киргизии и даже отдельных штатов самих США, появилась и публикация экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
"Меня зовут Ульяна Супрун, и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах для ветниляции. У нас их только 3500 в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!", - написала Супрун. Среди призывов были и обращения других украинцев.

Надо понимать, однако, что весь мир осчастливить Илон Маск не сможет, хотя за любую помощь надо быть благодарным.

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