Пенсионный фонд Украины обещает в апреле выплатить "карантинную тысячу"

Пенсионный фонд готов к проведению перерасчетов пенсий. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ПФ в Фейсбуке.

Сегодня, 1 апреля, на заседании Кабинета Министров Украины принято постановление «Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

Решением правительства предусмотрено, что с 1 апреля 2020 пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата к пенсии в размере до 500 гривень. Такие выплаты получат 1,5 млн. человек указанного возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы за 2019 год - 9205 гривень. Тем пенсионерам, кому 80 лет исполнится после 1 апреля 2020 года, ежемесячная компенсация будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

Кроме того, если пенсионер старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет мужчина или 20 лет женщина, то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2600 гривень.

Выплаты пенсий данной категории граждан будут начаты не позднее 7 апреля текущего года.

Также Пенсионному фонду Украины поручено в апреле 2020 году обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривень пенсионерам, пенсия которых не превышает 5000 гривень.

Выплата будет начата немедленно после внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Кроме того, определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году - 1 мая.

Выплата перечисленных пенсий, компенсаций, денежной помощи будет проведена в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена ​​домой почтальонами АО "Укрпочта", отметили в Пенсионном фонде.

К сожалению, не указано, как доставка перечисленных денежных средств почтальонами "Укрпочты" на дом пенсионерам сопоставима с изоляцией лиц пенсионного возраста в связи с их уязвимостью перед заболеванием коронавирусом, и не явится ли посещение почтальоном большого количества пенсионеров поводом для переноса вируса.