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Вчера, 19:39
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Правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на время карантина

На заседании правительства предложено ввести более жесткие меры безопасности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на период карантина - до 24 апреля 2020 года. При этом не исключается продление карантина и в мае.

Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложены в постановление №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на заседании Кабинета министров. Постановление будет изложено в новой редакции, сообщает правительственный портал.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Итак, несмотря на ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без надетых маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.

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