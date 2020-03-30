Внеочередное заседание Верховной Рады: что принято

Внеочередное заседание Верховной Рады началось в 14.00 и прошло в три этапа. Для того, чтобы все необходимые с точки зрения президента и кабмина законы были приняты, на заседание пришлось приехать Зеленскому. Что же из необходимого было принято и каким образом, рассказывают телеграм-каналы "Лента, 24" и "Кляті питання".

Новые министры

Верховная Рада со второй попытки и опять без предварительных консультаций заменила министра здравоохранения Илью Емца на Максима Степанова, а министра финансов Игоря Уманцева на Сергея Марченко. Что это за люди и что они смогут сделать для страны - неизвестно.

Однако, новый министр здравоохранения Максим Степанов сразу сделал ряд заявлений: "Карантин должен быть жёстким, но разумным. Чтобы люди из группы риска оставались дома - их нужно обеспечить всем необходимым. Мы должны знать не только количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких, но и понимать, как будем лечить больных. Я готов брать на себя ответственность за экспериментальные схемы лечения - у нас нет времени на научные клинические исследования..."



Комитеты будут проводиться онлайн

Также на время карантина депутаты упростили себе работу в комитетах. Они приняли закон, который позволяет проводить заседания комитетов в режиме видеоконференции. Ранее на такой режим вице-спикер Руслан Стефанчук предлагал перевести всю Раду, но технические возможности не позволили депутатам сделать видеоконференцию для всего состава парламента.

Во время тестирования работы в видеорежиме, связь постоянно прерывалась. Поэтому видео-конференции было решено оставить только для комитетов, где количество депутатов, участвующих в работе, в большинстве случаев едва ли доходит до 20 человек.





Законопроект №3275 - социальные гарантии

Самым спорным из принятых законопроектов оказался документ под регистрационным номером №3275, который направлен на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Речь идет о ряде изменений в Налоговый и Бюджетный кодекс, Таможенный, Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, а также в законы О занятости населения, О государственном регулировании производства и объема спирта.

Все изменения, которые вносятся с принятием этого закона, можно разделить на несколько направлений.

Для бизнеса: мораторий на проведение неналоговых проверок продлен до 30 июня, а освобождение от штрафов и пени по ЕСВ - до 31 мая. Кроме того, арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или имуществом за карантина, освобождаются от арендной платы, а несвоевременная подача финотчета не потянет за собой ответственность на период карантина + 90 дней. В то же время малому и среднему бизнесу государственная поддержка будет предоставляться без ограничений.

Для медицины: оборот лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавируса, освобождены от НДС, а производителям дезинфекторов теперь не нужно регистрировать продукцию в Минздраве (временно). Работникам, которые занимаются борьбой с коронавируса, установлены дополнительные доплаты к 300%. К тому же благотворительные взносы компаний, направленные на борьбу с вирусом, освобождаются от налога на прибыль, а частные лица могут включить такие взносы в налоговую скидку НДФЛ без ограничений.

Для граждан: карантин становится основанием для получения помощи по частичной безработице, а соцвыплаты на этот период продолжаются автоматически. Правительство получило возможность контролировать цены на товары, необходимые для предотвращения распространения эпидемии. При этом санкции за нарушение установленного порядка было увеличено. Помимо того потребительские кредиты временно освобождаются от штрафов и пени, а банкам запрещено повышать процентные ставки.

Для общин: чтобы поддержать местные бюджеты пришлось вернуть плату за землю за апрель. Март остается освобожденным от налогов. В то же время органы местного самоуправления получили право по своему усмотрению уменьшать ставки по единому налогу, чтобы поддержать предпринимателей на «упрощенной» системе налогообложения. Кроме того, госорганы теперь могут получать помощь в виде товаров для борьбы с коронавируса непосредственно от доноров без риска нарушить антикоррупционное законодательство.

Оппозиция называет эти меры сырыми, непродуманными, не имеющими механизмов выполнения, то есть - популистскими, которые не дадут эффекта.



Закон о бюджете не принят

Нардепы не поддержали принятие законопроекта (не хватило 3 голосов), однако, проголосовали за направление его на доработку.

Законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает предоставление Кабмина финансовых возможностей оперативно принимать меры по нейтрализации негативных последствий распространения COVID-19 и поддержания экономической активности в стране.

Доходы держабюджету на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.



Принят Закон "О банках и банковской деятельности"

Рада после призыва Зеленского и Порошенко поддержала "антиколомойский" закон (Тимошенко голосовала против).

Нардепы парламента проголосовали за так называемый "антиколомойский" закон большинством голосов (267 "за") после того, как в Раду приехал президент Владимир Зеленский и лично попросил народных избранников поддержать его.

Информированные источники в МВФ утверждают, что после принятия "антиколомойського" закона в первом чтении директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева распорядилась направить Владимиру Зеленскому фото решение о выделении Украине SDR на сумму в эквиваленте 8 млрд долларов США.





Закон "О земле" также еще не принят

Нардепи продолжают рассматривать поправки

Голосов для принятия этого закона в не хватило, а на вечернем заседании ВР и вообще не было кворума.

Основные "камни преткновения" - продажа государственных земель и количество земли в одни руки. В данный момент госземли предлагают не продавать, в одни руки физлицам продавать до 100 га, а юрлицам продавать землю только с 2024 года.





* * *

Сессия продолжается и планируется "до победного конца" - пока не примут все необходимые законы.

Однако, в половине девятого вечера при рассмотрении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель нардепы заблокировали трибуну и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук приостановил рассмотрение поправок.

В сессионном зале осталось не более 150 нардепов. Оппозиция требует приостановить рассмотрение законопроекта.







