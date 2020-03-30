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Вчера, 20:30
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Коронавирус: страшная сила статистики и графиков

Можно ли предугадать, что произойдет с нами в условиях пандемии коронавируса, несмотря на карантин, который, кстати, мало кто соблюдает? Оказывается, вполне можно. Но и соломки же подстелить всё еще можно, имея такую важную информацию!

Если сравнить статистику от МОЗ с темпами распространения коронавируса в Испании то у еас в Украине нужно ожидать более 10 тысяч зараженных COVID-19 через 10 дней.

Надеемся в Украине такого не повторится, но динамика заболевших показывает обратное.

Можем ли мы предотвратить именно такое развитие событий?

Когда смотришь на бунты тех, кто не хочет в карантин, в обсервацию или в самоизоляцию, то оптимизм угасает сам собой и накатывает тревога...

Источник: Украина Online



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