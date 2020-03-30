Очередной скандал в стане "слуг": "плёнки" братьев Ермаков

Geo Leros выложил видео того, как брат Андрея Ермака, главы Офиса президента Зеленского, продает должности и "барыжит" государством. Ситуацию комментирует Борислав Берёза в своём телеграм-канале "Берёзовый сок".

"...Да, такого я давно не видел. А если честно, то никогда. В тупую, нагло и понимая свою безнаказанность. Поздравляю избирателей Зеленского, которые привели всю эту ... во власть. ...Это то, что известно по мелочи. Жаль, что пока не известно, что или сколько Кремль предложил Ермаку за его делишки. Но это пока. ...Владимир Зеленський, ждем видосик о ваших впечатлениях. Назар Холодницький, ждем расследование.





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Президент Украины Владимир Зеленский "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook". Так на скандал с братом главы ОП Андрея Ермака отреагировала спикерка гаранта Юлия Мендель на вопросы журналиста издания «Главком». В ответ на уточняющие вопросы «Главкома» Мендель трижды повторила: «Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?» А после уточняющих вопросов сказала: «Я вас услышала». И положила трубку.

В общем все понятно...





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А Венедиктова посчитала этот пост стоящим внимания и открыла производство на ... Geo Leros.

В общем в ДБР открыли (на Geo Leros) по заявлению Главы ОП Андрея Ермака о посягательстве на его честь производство по 4 статьям УК.

#1 ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное группой лиц

#2 ч. 2 ст. 328 - разглашение гостайны, приведшее к тяжёлым последствиям

#3 ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность госслужащего

#4 ч. 1 ст. 364 - превышение служебных полномочий работником правоохранительных органов

Не хватает пятой статьи. Моральное изнасилование крупного рогатого скота. Потому что человек, продающий должности и торгующий Украиной в Минске, тот еще козел, и его явно (напряг) пост с видео от Гео Лероса.

А касаемо Венедиктовой, могу сказать одно. Каждый, кто мнит себя новым Вышинским, может закончить, как Пшонка. И это в лучшем случае. Хотя... Кто на кого учился..."







