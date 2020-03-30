Коронавирус. Что происходит в мире и в Украине

Пандемия не собирается прекращаться. Короновирус безжалостно косит людей. Новые антирекорды в Италии, в Испании и в США. В Украине пандемия нарастает.

30 марта во всем мире зарегистрировано:

Всего зараженных: 770165

Новых зараженных: +46775

Всего смертей: 36938

Новых смертей: +2873

Всего выздоровели: 160243

Сейчас заражены: 572984

В критическом состоянии: 29441 723 740 больных коронавирусом. Последние несколько дней количество больных растет в среднем на 50-70 тысяч в день.

В Италии по состоянию на 30 марта количество подтвержденных больных составляет 101 739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ​​ранее). Из-за болезни только за предыдущие сутки умерли 756 человек. Всего в стране умерли 11 591 человек, а выздоровели уже 14620 больных.

В Испании за последние сутки умерли 838 человек.

В Великобритании - почти 20 000 больных.

В США насчитывается 143 025 инфицированных.

В Украине уже 548 больных Covid-19. За минувшие сутки плюс 62. Погибших уже 13. Количество тех, кто выздоровел - 6. В зоне ООС коронавируса не обнаружено.

В оккупированном Крыму третий день подряд - 15 инфицированных.

Оккупационная "власть" в Луганской области заявила о первом инфицированном пациенте.

В Украине для госпитализации больных Covid-19 избрано 240 больниц первой волны. В общем - это 67 000 коек: 11 000 - в инфекционных отделениях, 1716 - в отделениях интенсивной терапии. Сейчас есть 1868 аппаратов искусственной вентиляции легких. Лечить инфицированных будут 5855 врачей.

Почти 3,8 миллиарда людей на планете находятся в карантине или самоизоляции.

У тайского короля Маха Вачиралонгкорна своя точка зрения на самоизоляцию. Он решил провести ее в одном из отелей в Альпах вместе с гаремом из 20 наложниц. Ждем новых сказок 1000 + 1 ночи.



Источник: телеграм-каналы "Лента, 24" и "Кляті питання".









