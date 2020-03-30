Короновирус. За что сегодня проголосовала Верховная Рада

На внеочередном заседании Рады в понедельник, 30 марта, депутаты приняли ряд законопроектов, которые касаются борьбы с распространением коронавирусной болезни, сообщает телеграм-канал "Лента, 24".

Был принят проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно лечения коронавируса. Он содержит два важных положения. Во-первых, депутаты позволили использовать в Украине незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные в Соединенных Штатах Америки, странах - членах Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китайской народной республики и государстве Израиль для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Второе положение касается того, что утверждение протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни будет осуществляться в сроки до 5 календарных дней.

Еще один законопроект касается криминализации вывоза из Украины товаров противоэпидемического назначения №3271. Документ предполагает появление в Уголовном кодексе статьи о том, что вывоз таких товаров вне таможенного контроля приведет к штрафу от 8 до 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а также конфискации этих товаров. Осуществление таких действий повторно или группой лиц или служебным лицом предполагает штраф до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов. То есть, максимальная санкция по этой статье составит 425 тысяч гривен.







