Минздрав создал горячую линию по коронавирусу во всех областях

Минздрав сообщил, куда обращаться, в случае отказа во взятии образцов для исследования на заражение коронавирусом. Такие случам, к сожалению, встречаются в больницах. Причины различны, в том числе и отсутствие необходимых средств защиты и возможности исследования.

Во избежание подобных случаев Минздрав разработал стандарты оказания медицинской помощи при подозрении на коронавирус, которые обязаны исполнять все лечебные учреждения страны. Если же возникает нестандартная или конфликтная ситуация, либо отказ от проведения исследования на коронавирусную инфекцию, при наличии симптомов и подпадания под определенный случай, украинцам предлагают образаться на горячую линию (см. таблицу), телефоны которые выделены для каждой области.

В частности, в сообщении Минздрава говорится:

"Мы получаем сообщения, в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусной болезни.

Подчеркиваем, что врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи.

В стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусной инфекцией. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19.

Также во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов.