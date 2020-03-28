Сотрудник СБУ Юлия Лапутина получила генеральское звание

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Юлию Лапутину званием генерал-майора. Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Второй раз в истории страны женщина получила генеральское звание! И во второй раз - в Службе безопасности Украины. Вчера Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Указано, что она - настоящий боевой офицер и защищает Украину от российской агрессии.

Первой женщиной-генералом стала Людмила Шугалей - начальник военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, заслуженный врач Украины.







