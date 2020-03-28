Испания вернула китайской компании бракованные экспресс-тесты, которые покупала и Украина

Испания возвратила китайскому производителю большую партию экспресс-тестов для диагностирования коронавируса, поскольку они оказались ненадежными: имели чувствительность только 30%, а нужно по крайней мере 80%, передает El Pais.

Городской голова Киева Виталий Кличко 10 марта сообщил о покупке аналогичных экспресс-тестов. Эти тесты должны были распространить по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

Отмечается, что первые 9 тысяч тестов из партии имели чувствительность только 30%, а нужно по крайней мере 80%.

При этом четыре мадридские больницы, которые уже начали использовать первую партию закупленных тестов, обнаружили, что тесты дают отрицательные результаты у пациентов с диагностированным коронавирусом.

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования. По словам представителей компании, неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов. Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами относительно того, как пользоваться комплектами.

Напомним: украинские ученые первыми в мире разработали отечественные тест-системы SARS-CoV-2 для диагностики на коронавирус. На создание теста украинским медикам и ученым понадобилось чуть меньше трех недель.







