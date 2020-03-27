Юный художник из Тернопольщины победил на международном конкурсе в Японии

Золотую медаль Всемирного конкурса детского рисунка, который почти тридцать лет подряд проходит в Японии, получил юный художник из Тернопольщины - Александр Жолондек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила наставник мальчика Татьяна Витягловська.

«В Токио уже 27 лет проходит Всемирный конкурс детского рисунка «Ie-no-hikari». В этом году для участия в нем поступило 18 000 593 рисунка из 73 стран, в том числе 406 - из Украины. Приятным стало известие, что Золотую медаль этого престижного конкурса получил рисунок «Приветствую вас, ластивъятко» ученика нашей Заводской школы эстетического воспитания, 13-летнего Александра Жолондека», - пишет Витягловська.

Международный конкурс детских рисунков Ассоциации «Ie-no-hikari» (с японского «Мир дома») проводится среди художественных школ художественного направления. К участию в конкурсе допускаются работы детей в возрасте от 6 до 15 лет.



