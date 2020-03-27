Курс валют

Новости

Все новости
Культура
Вчера, 23:30
47
Версия для печати

Юный художник из Тернопольщины победил на международном конкурсе в Японии

Золотую медаль Всемирного конкурса детского рисунка, который почти тридцать лет подряд проходит в Японии, получил юный художник из Тернопольщины - Александр Жолондек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила наставник мальчика Татьяна Витягловська.

«В Токио уже 27 лет проходит Всемирный конкурс детского рисунка «Ie-no-hikari». В этом году для участия в нем поступило 18 000 593 рисунка из 73 стран, в том числе 406 - из Украины. Приятным стало известие, что Золотую медаль этого престижного конкурса получил рисунок «Приветствую вас, ластивъятко» ученика нашей Заводской школы эстетического воспитания, 13-летнего Александра Жолондека», - пишет Витягловська.

Международный конкурс детских рисунков Ассоциации «Ie-no-hikari» (с японского «Мир дома») проводится среди художественных школ художественного направления. К участию в конкурсе допускаются работы детей в возрасте от 6 до 15 лет.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком
Емец: люди старше 65 - трупы. Нужно самим спасать своих стариков
Геращенко подозревает оптовиков в неоправданном завышении цен на продукты питания
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт