О чем договорились "слуги" на экстренном заседании фракции

Народные депутаты фракции "Слуга народа" договорились по вопросам открытия рынка земли: сейчас государственную землю продавать не будут. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает УНН.

"Условия МВФ - это 2 закона: закон о банках и закон о земле. О чем мы уже договорились, это хорошая инициатива наша, моя, партии "Слуга народа", инициатива о том, что мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем. Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, для юридических это будет второй этап, который будет введен с 2024 - там будет до 10 тыс. Первый этап - для физических лиц, для украинцев, 100 га на человека", - сказал Зеленский.

По его словам, он надеется, что весь блок оговоренных сегодня вопросов Верховная Рада рассмотрит в понедельник.



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Украинская власть сегодня не рассматривает вариант дефолта, надеется, что народные депутаты на внеочередном заседании проголосуют необходимые законодательные инициативы. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, Международный Валютный Фонд рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 ", - сказала Мендель.

Она подчеркнула, что Украина очень долго и трудно приходить в себя после дефолта.

"Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и на внеочередном заседании они проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ", - добавила пресс-секретарь.



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Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижении прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Георгиевой на сайте организации.

“На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждении с украинской властью нового механизма расширенного фонда (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы банковского регулирования и земельной реформы, позволили бы быстро продвинуться вперед в доработке параметров нового механизма, который имеет больший доступ, чем предполагалось ранее”, — говорится в сообщении.







