Количество инфицированных коронавирусом в мире более 550 000 человек

По состоянию на 5:50 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 24,057 человек. В свою очередь, выздоровели 122,203 человек. Остальные - лечатся. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии: за сутки умерла почти тысяча человек, 9 134 в общем, более 86 тысяч - больны.

Испания заняла второе место: суточный рекорд смертности - 769 человек, в общем погибли более 4,8 тысяч человек, более 64 тысяч - больны.

В Китае за все время эпидемии погибло 3169 человек.

В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 85,653, тем самым обогнав Китай (81,782) и Италию (80,589). Далее следуют Испания (57,786), Германия (43,938) и Иран (29,406).

В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах. Один человек умер в сутки, всего умерло 4 человека. За 25 марта было обнаружено 182 случая заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 1036 человек.

В Украине за прошедшие сутки заболело 92 человека, в целом у нас уже 310 случаев инфицирования, из них 5 летальных.





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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью:

“Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. На первые 100 тыс. случаев ушло 67 дней. На вторые 100 тыс. ушло 11 дней. На третьи 100 тыс. ушло всего 4 дня. Четвертые 100 тыс. заняли всего 2 дня. Без агрессивных предупреждающих действий во всех странах миллионы могут умереть”, — сказал он.







