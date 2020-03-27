В Украине больше половины инфицированных коронавирусом - люди возрастом от 18 до 49 лет

Люди старшего возраста в Украине оказались более дисциплинированными, чем более молодые.

На сегодня, 27 марта, более 50% украинцев, инфицированные коронавирусом и у которых развились симптомы заболевания COVID-19, - это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины по мерам от инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации", - отметил Ляшко.



