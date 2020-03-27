Курс валют

Новости

Все новости
Общество / Здоровье
Сегодня, 21:22
48
Версия для печати

В Украине больше половины инфицированных коронавирусом - люди возрастом от 18 до 49 лет

Люди старшего возраста в Украине оказались более дисциплинированными, чем более молодые.

На сегодня, 27 марта, более 50% украинцев, инфицированные коронавирусом и у которых развились симптомы заболевания COVID-19, - это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины по мерам от инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации", - отметил Ляшко.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком
Емец: люди старше 65 - трупы. Нужно самим спасать своих стариков
Геращенко подозревает оптовиков в неоправданном завышении цен на продукты питания
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт