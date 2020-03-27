Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком

Госпогранслужба Украины в связи с огромным скоплением людей на границе приняла беспрецедентное решение: чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, открыт пеший переход границы.

Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец», организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину, в пешем порядке, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Обеспечены рабочие места для 7 экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00 27 марта.

Совместно с органами местной власти, ГСЧС и волонтерами в настоящее время организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).

По состоянию на 18.00 на данном направлении уже было оформлено 160 граждан.

Стоит отметить, что пункт пропуска «Краковец» расположен на европейской автодороге А4, которая берет свое начало в Германии и является удобным маршрутом до границы с Украиной.