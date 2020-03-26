В Украине теперь можно проводить несемейную трансплантацию костного мозга

В Украине уже сего года можно будет проводить несемейную трансплантацию костного мозга, поэтому донора можно будет искать среди 37 млн доноров мирового реестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Facebook.

“Уже в этом году в Украине можно будет проводить несемейную трансплантацию костного мозга”, — говорится в сообщении.

Такое постановление сегодня приняло правительство. Оно утверждает порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации.

“Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине”, — заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, Порядок определяет требования:

* к подбору доноров или донорских образцов;

* к получению и предоставлению стволовых клеток;

* к обмену информацией об имеющихся анатомических материалов человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

Напомним, в Волынской области, в районе Ковеля, врачи во второй раз за 15 лет провели в Украине операцию по пересадке сердца.







