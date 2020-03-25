Кабмин поддержал проект постановления об обеспечении трудовых прав во время карантина

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о некоторых вопросах обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время карантина и в течение работы из дома. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора, а также рекомендуем воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодекса законов о труде", - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя проект постановления.

Постановление поддержали с доработкой с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.







