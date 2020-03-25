Куриный бульон вместо вакцины от коронавируса - советы американских экспертов

В мире бушует коронавирус, и вакцины от заболевания до сих пор нет. Противостоять коронавирусу поможет сильный иммунитет, который можно укрепить с помощью куриного бульона, сообщает американский медицинский портал MDLinx.

Американцы называют куриный бульон "усилителем иммунитета" из-за обилия полезных веществ.

В мясе курицы содержится аминокислота L-цистеин. Это - важная составляющая многих муколитических препаратов, направленных на борьбу с простудными заболеваниями: кашлем и насморком.

Большое количество аминокислот, которые используются организмом для выработки антител, необходимых для борьбы с инфекцией, содержит куриный белок.

"Таким образом, куриный бульон - это пищевое лекарство", - говорят эксперты.

Куриный бульон - это также источник витаминов.

"Три порции куриного бульона содержат в себе около 50% от рекомендуемой суточной нормы витамина В6. Этот витамин улучшает работу нервных клеток и укрепляет иммунную систему", - говорится в сообщении.

Куриный бульон содержит и витамины А и С, фосфор и антиоксиданты, которые улучшают иммунную функцию.

"Продукт насыщенный магнием, который помогает укрепить кости, также содержит коллаген, который обладает противовоспалительными свойствами", - говорится в сообщении.

Напомним, коронавирус не передается через пищу. Но лучше выбирать герметично упакованное мясо. И не на стихийных рынках - а в магазине, рекомендует врач-инфекционист и иммунолог Александр Карловский.

"Потому что с таким мясом контактировало меньше людей. А еще - надо обязательно подвергнуть мясо термической обработке. Это не потому что коронавирус - это базовые условия безопасного питания", - добавил он.







