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Власть / Здоровье
Вчера, 20:30
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В Украине три компании разработали собственные тест-системы для выявления COVID-19

Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса и прошли соответствующую сертификацию на уровне государства. Об этом на брифинге сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

"Мы поддерживаем отечественного производителя и безусловно мы поддерживаем научно-исследовательские институты, которые предлагают свои разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", - сказал Кузин.

По его словам, пока неизвестно, какой будет процент использования отечественного продукта по сравнению с теми тест-системами, которые передаются в страну из-за рубежа.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.



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