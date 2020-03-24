Почему COVID-19 настолько опасен и что нам делать

Роман Глущенко — украинский доктор, работающий в Испании, его объяснение ситуации с карантином для предотвращения заражения короновирусом публикует TK.Media.

"Опасность инфекционного агента определяет комбинация из трех факторов:

* вектор передачи;

* заражаемость (патологическая поражаемость);

* смертность.

Вектор передачи COVID-19 находится между 1.5 и 2.5 и это примерно в три раза выше, чем у гриппа. И путём нехитрых математических вычислений можно догадаться,что его распространение происходит в геометрической форме: 1-2-4-8-16-32-64.

Однако в отличие от гриппа и от SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, который являлся последней эпидемией коронавируса в 2003 году), COVID-19 распространяется, и носитель может заражать окружающих даже во время инкубационного периода, то есть вирус может распространяться даже до начала любых клинических проявлений у носителя.

Говоря о заражемости и смертности в Европе, важно понимать одну очень простую вещь: в ближайшие 3 месяца мы все заразимся COVID-19, просто и легко.

Давайте обратим внимание на следующее: из 1000 заражённых у 900 он пройдёт бесследно, включая детей и подростков, а у 100 будут симптомы и госпитализация. Из этих 100 человек, 80 пройдут через болезнь как при тяжелом гриппе: сухой кашель, мышечные и головные боли, в общем 2-3 недели дома. Из оставшихся 20 больных, у 15 разовьется двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, обязательной к госпитализации для введения кислорода, бронходилататоров и кортикоидов.

У 5 оставшихся разовьётся легочный фиброз, который потребует немедленной реанимации и механической вентиляцией. Из этих 5 — трое умрут. Другие двое будут иметь такие последствия, которые можно решить только трансплантацией легких.

После этих цифр он уже не кажется таким опасным и серьёзным, правда?

Проблема в другом: в отличии от гриппа, от которого население прививается и с которым контактирует 5 месяцев в году на протяжении последних 100 лет, коронавирусная инфекция — это волна (смотрим Италию), которая за 2-3 месяца заразит всех, и к которой наш организм совершенно не готов.

Если мы возьмём пример Испании, то увидим, что из 40 миллионов населения только у 4 миллионов в принципе будут симптомы, из которых 3,2 миллиона проведут его как тяжёлый грипп. 600 тысяч будут нуждаться в госпитализации с кислородом и 200 тысяч, вероятно, окажутся в реанимации.

Так в чем проблема?

Проблема заключается в том, что в Испании всего около 200 000 коек и всего около 4000 коек в реанимациях.

Видите проблему?

Проблема не в самом заболевании, даже несмотря на ее заражаемость и смертность, а в ее эпидемиологических характеристиках. Она накрывает волной почти все население за 2-3 месяца, в следствии чего происходит полный коллапс медицинской системы. А нам известно, что когда кровати переполнены, активируется протокол военной медицины, когда врач сам решает, кого класть на койку, а кого отправлять домой с баллоном кислорода (которых тоже, наверняка, не будет в наличии).

И это решение будет приниматься согласно возрасту и общему состоянию. То есть будут отбираться более молодые с большими возможностями выжить.

А теперь давайте глянем на другие ургентные патологии, которые требуют внимания в реанимации каждый день: инсульты, инфаркты, аварии, и все это без коек, и без реанимации.

Все вышеописанное кажется каким-то фантастическим фильмом, но именно это сейчас и происходит на севере Италии.

Так что же все таки делать?

Это как лотерея: сложно выиграть, но чем больше купишь билетов, тем больше шанс.

Следующие пару недель важно ходить на работу и в магазин исключительно по необходимости. Не есть вне дома, не ходить в зал, не звонить просто так в скорую, не ходить на массовые встречи, минимизировать до нуля использование общественного транспорта. Это все займёт пару недель.

Вы спросите: «Если мы все все равно заразимся, то зачем столько мер и предосторожностей?»

Давайте копнём немножко глубже и выясним, что разница в том, пройдёт ли инфекция бессимптомно или же человеку понадобится кислород и реанимация, это зависит от возраста человека и состояния его иммунитета. Но также и еще от одного концепта, который называется «вирусная нагрузка», то есть от количества вирусов, вошедших в организм при заражении.

Чем больше нагрузка, тем больший вред вирус может причинить легким пока наша иммунная система будет организовываться и фабриковать антитела для защиты. Очевидно, что это не одно и тоже - целоваться с заражённым, вдыхать напрямую капельки Флюгге с вирусом от заражённого или трогать место, куда эти капли упали часа 3 назад, а после потрогать своё лицо.

Поэтому даже если мы заражаемся, нужно делать так, чтобы вирусная нагрузка была минимальна. Поэтому и не рекомендуется идти в публичные места, поэтому и нужно избегать общественного транспорта и мест общепита.







