В Украине во время карантина будет работать только один аэропорт - "Борисполь"

С сегодняшнего дня, 24 марта, в Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь». С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса", - написал министр.

В комментариях начали обсуждатьтему: не является ли подобный запрет нарушением Конституции, где написано, что свобода передвижения людей не может быть нарушена. Тем более, что в Украине не введено из-за коронавируса чрезвычайное положение - нет особых оснований для этого.

Напомним, с 17-го марта правительство Украины запретило пассажирское международное сообщение в стране, а с 18-го марта были прекращены внутренние авиарейсы. Однако аэропорты страны продолжили принимать чартерные и эвакуационные рейсы. За последние дни, по данным Мининфраструктуры, в Украину прибыли несколько десятков тысяч человек.



