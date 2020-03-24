ЧП из-за коронавируса в Украине вводить пока нет оснований - премьер-министр

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что в Украине пока нет предпосылок для введения чрезвычайного положения. Об этом он заявил на программе "Свобода слова" на ICTV.

Премьер-министр считает, что в Украине развитие заболевания происходит умеренно, ситуация пока управляема, в случае возникновения новых случаев в новых населенных пунктах и регионах вводится режим чрезвычайной ситуации.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", − отметил Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что в соответствии с законом "О правовом режиме чрезвычайного положения", ЧП вводится в действие указом президента на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины или Кабинета Министров (в случае пандемии предложение о введении ЧП подает Кабмин). В течение двух дней после этого решение о введении ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Из источников в Верховной Раде известно, что вопрос введения чрезвычайного положения все же прорабатывается.

На данный момент в мире количество зараженных коронавирусом людей насчитывает 378 392 человека. От осложнений болезни умер 16 241 человек. Выздоровевших насчитывается 101 584 человека.

В Украине подтверждённых случаев установлено 73.





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ICTV

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ICTV

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/na-dannyy-moment-net-osnovaniy-vvodit-chrezvychaynoe-polozhenie-v-ukraine-shmygal-1492334.html