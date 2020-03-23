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Политика / Финансы
Вчера, 17:00
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МВФ готовит пострадавшим странам $1 триллион для борьбы с коронавирусом

Международный валютный фонд сообщил о готовности выделить $1 трлн странам, экономики которых пострадали в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте фонда.

“МВФ готов мобилизовать $1 трлн кредитов для наших членов. В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежных балансах”, — говорится в сообщении.

Развивающиеся страны могут получить до $50 млрд. Часть средств на помощь МВФ может выделить в пределах уже заключенных или планируемых программ сотрудничества.

Кроме этого, МВФ готов выделить до $10 млрд странам с низким уровнем доходов под нулевую ставку процента.

В МВФ отмечают, что сейчас имеют заключенные договора с 40 странами на общую сумму около $200 млрд. Членами МВФ являются 189 стран мира, в том числе Украина.

Источник: bykvu



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