Пандемия. Китай отправил в Италию своих врачей на помощь измученным итальянским

Китай отправил в Италию своих врачей и медицинское оборудование, чтобы помочь страдающей стране справиться с жестокой вспышкой коронавируса, пишет Vice.

В частности, самолет с группой врачей-специалистов и медицинским оборудованием вылетел из Китая в Италию, где система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в результате нарастающей вспышки коронавируса.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявил, что команда медицинских экспертов "готова поделиться своим опытом".

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Китай отправляет "врачей-специалистов, которые столкнулись с первым пиком коронавируса", чтобы помочь справиться с ростом числа новых пациентов.

В северной Италии, где находится центр вспышки, больницы испытывают сильную нагрузку из-за обилия госпитализаций и случаев, требующих интенсивной терапии, что привело к опасности коллапса системы здравоохранения, если число инфицированных продолжит расти.

Отмечается, что Китай также согласился поставлять Италии медицинское оборудование: в частности, 10000 легочных вентиляторов, 2 миллиона лицевых масок и 20 000 защитных костюмов. Итальянские врачи говорят, что новое оборудование крайне необходимо на фоне внезапного притока новых пациентов.



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Утром 23 марта в мире насчитывается 339 000 259 инфицированных вследствие коронавируса SARS-CoV-2. Умерли 15 000 308 человек, из них в Италии - 5476, а в Китае 3153 человек. Выздоровели 98799 человек. Об этом сообщает сайт Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).











