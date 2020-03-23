Не паникуем, самоорганизовываемся: не дадим хаосу угробить страну

Кто-то в условиях короновырусного карантина и глобального кризиса пророчит тотальное падение бизнеса, а кто-то тут и сейчас работает, чтобы этого падения не случилось и страна переходила на собственное производство всего необходимого в изменившихся условиях. Такие люди, как глава фирмы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, расценивают кризис не как трагедию, а как возможности. Об этом он и пишет на своей странице в Facebook.

"Запустили в производство защитные костюмы, бахилы, нарукавники и маски. Начали с черниговской фабрики «ТК-Стиль». Они уже получили ткань, отшили первые образцы в разных вариациях и запускают массовый отшив.

На днях подключим еще две швейные фабрики - «ТК-Лубны» и «ТК-Коростень». Главное - решить все те проблемы, которые возникают в текущем режиме из-за объявленных чрезвычайных мер.

Но как бы ситуация не развивалась - надо работать и наращивать производство защитных костюмов! Кроме того (так как с марлей скоро могут начаться перебои с доставкой из Узбекистана), сразу на нескольких производствах запускаем многоразовые защитные маски из ситца (100% хлопок). Ситец собственного производства нашей черниговской текстильной фабрики. Мы ее как раз открыли в прошлом году и сейчас полным ходом будем наращивать мощности! Ведь без сырья швейные фабрики остановятся, так как почти все ориентированы на Китай и работают уже на остатках тканей. Может хоть так до кого-то дойдёт, что экономика ни одной страны не может быть жизнеспособной без своего производства!

Защитные костюмы у нас будут одноразовые и многоразовые.

Не паникуем, саморганизовываемся! Пора понять, что невзирая на политические взгляды и предпочтения, бизнесу нужно наладить коммуникацию с растерявшейся от вызовов властью и не дать хаосу и панике захлестнуть нас и угробить страну! Всем не болеть...!"







