Заказывай у СВОИХ: как поддержать мелкий бизнес во время карантина

«Заказывайте у СВОИХ, поддерживайте СВОИХ и МЕЛКИХ! Это очень важно сейчас!» – с таким призывом бывшая дончанка Татьяна Поликарпова обратилась к соотечественникам. Татьяна – собственница магазина детской одежды и обуви, сейчас живет в Киеве.

Татьяна предложила организовать флешмоб в поддержку предпринимателей и объяснила, почему такая поддержка важна – и бизнесу, и покупателям. С разрешения автора публикуем ее монолог.

"Судьба в очередной раз подкидывает испытания. Самое тяжелое в этой ситуации – неопределенность, страх, тревога в обществе.

Страшно от того, что у каждого из нас есть обязательства – дети, семьи, старшие родственники. У каждого список свой, и у большинства плюс-минус похож. А еще у многих, и у меня в том числе, есть бизнес-обязательства: оплата аренды, налогов, зарплаты и еще масса счетов.





Уже несколько месяцев малый и микробизнес трясет, теплая зима не способствовала росту продаж, напротив, фактически остановила покупательскую способность – а ведь зимний сезон обычно «кормит» весь последующий год. В воздухе пару месяцев витало беспокойство, многие жаловались на проблемы и застой в различных сферах. И начиная с прошлых выходных многие бизнесы потрясло по-настоящему, сначала от «подарка» – взлетевшего курса валют, далее ещё ярче – от карантина.

Часть бизнеса остановилась. Кто-то вынуждено закрылся на это время, а те, кто работает, почувствовали на этой неделе настоящий апокалипсис: нет людей, нет клиентов, заказов, продаж. Тишина. Все на паузе

Безусловно, это нужные и важные меры безопасности, но насколько долго смогут протянуть предприниматели в этих реалиях? Под ударом мелкий и микробизнес, те, у кого нет запаса прочности, а все подушки безопасности вымылись за предыдущие «неурожайные» месяцы. Масштабы потерь могут быть колоссальными.





И как мы можем помочь друг другу? Хочу призвать вас, друзья, в этот нелегкий для всех период поддержите малый и микробизнес. Отдайте предпочтение мелким магазинчикам, отдайте разработку вашего сайта знакомому парню, закажите одежду и обувь ребенку не в сетевом магазине, а в небольшом магазине, купите игрушку в магазине ваших знакомых, ролики и защиту у самого известного роллера, любящего своё дело, а платье на выпускной дочке – в красивом небольшом шоу-руме у дома, закажите визитки – в семейной типографии и так далее.





Предлагаю небольшой флешмоб (да, уже сто раз было, но сейчас актуально как никогда) – давайте писать в соцсетях, например, в комментариях под моей публикацией: каждый свой бизнес, ссылку на сайт, страницу в соцсетях. А может быть, кто-то ищет партнеров или кому-то интересен кросс-маркетинг, или есть какие-то интересные предложения? Пишите, давайте объединяться, знакомиться, быть полезными друг другу! Рассказывайте, как эту неделю пережили и какие активности планируете на период карантина.





Начну с себя, наш магазин детской одежды Happy Time на себе ощутил фактическую остановку на текущей неделе. Приняли решение на время карантина сделать бесплатную курьерскую доставку заказов по Киеву (пока только правый берег). Поэтому, кому за весенними шапками, куртками, комбезами, ботинками, платьями, джинсами, костюмами, регланами, кроссовками и так далее – будем очень рады вашим заказам. Все доставим в лучшем виде.





Недавно прочитала очень интересную историю. Она о киприотах, которые в кризис 2008 – 2009 годов объединялись и поддерживали друг друга ради того, чтобы выжить. Ходили только в магазины и таверны друг к другу, покупали только местное и только у местных (никаких сетевых маркетов, никаких сетевых ресторанов). Был принцип: потратить каждый свой евро ТОЛЬКО у своих, понимая, что позже этот евро вернется к ним, и снова же от своих.

Я кстати, давно придерживаюсь этого принципа: заказывать услуги и товары максимально у своих, считаю, что во время кризиса круговорот денег должен быть между своими по-максимуму."

Источник: svoi.city







