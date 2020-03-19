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Общество / Криминал
Вчера, 18:00
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Коломойскому и Дубинскому грозит арест имущества: суд США направил повестки

Суд США отправил повестку олигарху Игорю Коломойскому и нардепу от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому. Соответствующий документ опубликовал в Facebook бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

«Согласно Гаагской конвенции о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года, Министерство юстиции Украины получило повестки американского суда для передачи их народному депутату Александру Дубинскиому, авторам программы «Деньги» на телеканале «1 + 1» и конечном бенефициару канала Игорю Коломойскому (один из документов предоставляю для ознакомления общественности)», - написал Москаль.

Отмечается, что Министерство юстиции должно немедленно вручить повестки адресатам, в противном случае суд вынесет решение против них автоматически.



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