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Спорт / Бокс
Вчера, 16:00
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Последние бои перед карантином: победа украинских боксеров

В Лондоне прошли очередные боксерские поединки предварительной стадии Европейского лицензионного турнира на Олимпийские игры Токио 2020. Об этом сообщает ФБУ.

Участие в соревновательном дне принимали пятеро представителей Национальной сборной Украины. По результатам проведенных поединков в активе сборной Украины пять из пяти возможных побед.

Ярослав Харциз в категории до 63 кг единогласным решением победил итальянца Паоло Ди Ленарию. Сергей Горскова (91 кг) вышел триумфатором в матче с Тони Филипе из Хорватии.

Также выигрыши во второй соревновательный день получили наши Юлия Цыплакова, Анна Лысенко и Степан Грекул.

Заметим, что первые поединки на турнире проведут сегодня наши Александр Хижняк и Евгений Барабанов, а также трое украинский выйдут на ринг в 1/8 финала.



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