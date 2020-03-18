Всем миром: кто из бизнесменов и политиков помогает Украине бороться с коронавирусом

Весь сейчас мир переживает пандемию коронавируса COVID-19. И уже многие осознали, что если не объединить усилия, итог пандемии может быть весьма плачевным. Украина сама не сможет решить все проблемы, но есть люди и компании, которые уже пришли на помощь.

Самый богатый человек Бернар Арно, который владеет компанией LVMH, будет производить антисептический гель для больниц. Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил компанию Rolls Royce перепрофилировать производство на выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Украинские компании, бизнесмены и политики также не остались в стороне и решили помочь Украине и своим согражданам.



SkyUр – единственный авиаперевозчик, который в конце февраля согласился вывезти из китайского Уханя в Украину 49 наших граждан и 35 иностранцев, в том время, как Ухань был эпицентром эпидемии коронавируса.

“Нова пошта” заявила, что выделяет 25 млн гривен на закупку необходимого оборудования для больниц в Полтаве и Полтавской области. Также будут приобретены средства индивидуальной защиты. Кроме того, с 18 марта “Нова пошта” отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина. 18 марта компания передала первое оборудование в полтавскую инфекционную больницу.





“Благотворительный Фонд Порошенко” профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи. Фонд также закупил реанимационные комплекты, которые в ближайшее время отправят в областные центры.



Народный депутат восьмого созыва и бизнесмен Игорь Кононенко заявил, что взял под патронат Обуховскую и Васильковскую центральные районные больницы в части материально-технического обеспечения. Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002. Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта. Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.



Туроператор Join UP! продолжил срок пребывания туристов, которые на прошлой неделе находились на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада, и которые не успели вернуться в Украину до 17 марта, когда закрылось авиасообщение. Каждому отдыхающему за счет туроператора будет оплачено пребывание и питание в тех же гостиницах.



Благотворительные Фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука передадут в больницы страны 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По одному аппарату ИВЛ будет направлено в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей и еще три аппарата – в больницы Киева.



“Сільпо” предлагает работу для “бариста (и не только), которые из-за карантина остались без работы”. Так, все те, кто остался без работы могут предоставить свои контакты по этой ссылке. Далее будет сформирован список и разослам HR “Сильпо”. Это может быть работа курьером (на эту часть сейчас большая нагрузка), продавцом, кассиром и возможно сотрудником колл-центра. Это касается всех городов, где есть магазины “Сільпо”.



В компании “Биофарма” сообщили, что закупили оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.



“Европейская Солидарность”. Политсила пятого Президента Петра Порошенко создала сайт волонтерской помощи для пенсионеров и одиноких украинцев, которые не в состоянии сами сходить за продуктами или лекарствами. Сейчас на платформе зарегистрировалось более 400 волонтеров.



Народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко заявила, что каждый нардеп от фракции передал средства от “депутатских полномочий” в сумме 35 тыс. гривен в фонд борьбы с короновирусом.



Спортклуб “Ваш Тренер” выделит 500 000 гривен на закупку оборудования и лекарств для борьбы с коронавируса.



Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Министерству охраны здоровья. До этого Фонд уже передал МОЗ Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ – искусственной вентиляции легких – шведского производства. Ещё – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры. Также в четверг Фонд Ахметова сообщил, что выделит на борьбу с вирусом еще 300 миллионов гривен. Фонд закупит ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.



Сеть “Эпицентр” направляет 1 % от оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты. Работая в штатном режиме, компания рассчитывает ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты. “Эпицентр” также передаст 100 аппаратов искусственной вентиляции легких больницам Киева, Киевской области и всех областных центров и крупных городов Украины.



UFuture приобрели в одну из больниц Киева два аппарата вентиляции легких и все материалы для их функционирования.





“Благотворительный фонд семьи Жебривских” выделил 10 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, экспресс-тестов, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц.



“ПриватБанк” передал Одесской областной детской больницы два аппарата искусственной вентиляции легких Hamilton C1. Еще аппараты переданы в больницы Лисичанска и Киева. Также на сайте “ПриватБанка” можно пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом.



Оператор lifecell сделал бесплатные звонки на “горячие линии” МОЗ, МИД, веб-ресурс “ДРУГ” Министерства иностранных дел, в Центр Общественного здоровья МОЗ Украины и др.



Президент группы DCH Александр Ярославский рассказал, что его друг, владелец компании Alibaba Джек Ма выделил тест-системы для 1 млн украинцев общей стоимостью 80 000 000 долларов. За ними в Китай отправится президентский борт.



Львовская швейная фабрика “Троттола” будет шить защитные костюмы для медиков.



Певец и народный депутат Святослав Вакарчук передает 1 млн гривен на покупку медоборудования для больниц Львовской и Одесской областей.



Фонд семьи Загорий “Zagoriy Foundation” и его фармкомпания “Дарница” передают Киевской городской клинической больницы скорой помощи три аппарата искусственной вентиляции легких Vela американской компании Viasys.



Соучредитель Monobank Олег Гороховский 13 марта в Facebook сообщил, что всем клиентам банка подключен временный кешбэк в размере 20 % от стоимости покупки на оплату в PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play. Гороховский также объявил сбор средств для покупки аппаратов ИВЛ. Призыв поддержали его партнер Вадим Ковалев, бизнесмены Евгений Черняк (“Хортица”), Андрей Пышный (“Ощадбанк”), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming). Собрана сумма на покупку девяти аппаратов ИВЛ. Также закупили экспресс-тесты для диагностики коронавируса и заказали 100 тыс. масок для пожилых людей.



Бизнесмен Константин Жеваго, владелец ФК “Ворскла” и горнорудной компании Ferrexpo, выделит средства медучреждениям Полтавской области. “В группе компаний Ferrexpo существует договоренность о территориальном распределении оказания помощи с акцентами на городах Полтава, Кременчуг и Горишни Плавни. ФК “Ворскла” займется потребностями Полтавской областной инфекционной больницы и призывает присоединиться всех неравнодушных граждан к поддержке этой инициативы”.



Владелец сети магазинов “Аврора” Лев Жиденко выделил 7,7 млн грн на закупку медоборудования для больниц Полтавской области. А члены Полтавской ассоциации бизнеса профинансировали закупку трех аппаратов ИВЛ на 1,5 млн грн.





Компании “Энзим” и “Кормотех” купят медикаменты и оборудование для больниц Львова на сумму 4 млн грн.



Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов приобрел и передал для Одесской инфекционной больницы аппарат искусственной вентиляции легких.



Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов решил помочь одиноким пожилым людям старше 70 лет, которые живут в поселке Пятихатки (Киевский район Харькова).



“Слуга народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов купил для областной больницы Черновцов аппарат ИВЛ.



Moneyveо заявила, что выделила 3 млн грн на закупку медицинского оборудования для больниц в регионах.



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Изучите список и сами делайте выводы: кто дело делает, а кто просто разговоры разговаривает...





Источник: bykvu







