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Вчера, 19:00
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Двенадцатилетний украинец Сева Овсиенко стал чемпионом Европы по шашкам Го

25-й Юношеский чемпионат Европы по шашкам Го-2020 состоялся в Хорватии в городе Стубицке на котором выступили представители Украины. “Золото” континентального первенства получил Всеволод Овсиенко в возрастной категории до 12 лет, информирует пресс-служба ММСУ.

Юный украинский спортсмен провел соревнования, получив в результате 5 побед подряд и титул двукратного чемпиона Европы, кубок, медаль и путевку на чемпионат мира.

Кроме того, медаль за лучший результат среди девушек в группе до 12 лет получила украинка Анна Мельник. Анна заняла 11 место в турнирной таблице с результатом три из шести выигранных партий. Всего украинская группа до 12 лет получила 34 победы в партиях основных соревнований.

При ведении Юношеского чемпионата Европы состоялся также международный парный турнир среди юношей.

Награду за второе место в категории до 12 лет получила пара Мария Чернова (Киев) и Дмитрий Стефанович (Ровно). Смешанная пара Олеся Малко (Ровно) и Антони Бугай (Польша) заняли третье место в соревнованиях до 16 лет.

Также добавим, всего в соревнованиях приняли участие 162 спортсменов в трех возрастных категориях: до 12, до 16 и до 20 лет. Украину представляли 17 спортсменов в группах до 12 и до 16 лет.



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